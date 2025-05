Simpósio de Inovação e Gestão na Saúde tem últimas vagas disponíveis

O Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da Fundação iNOVA Capixaba (CEPiNOVA) realiza, nas próximas quarta-feira (14), quinta-feira (15) e sexta-feira (16), em Vitória, a terceira edição do Simpósio de Inovação e Gestão na Saúde (SIGS).

O evento ainda tem vagas disponíveis para o público geral que queira participar da edição deste ano, que contará com a participação do ex-presidente e fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gonzalo Vecina Neto, como um dos grandes destaques, além de outros palestrantes.

As inscrições para o público em geral podem ser feitas por meio do site www.e-inscricao.com/inova/3sigs.

O Simpósio de Inovação e Gestão na Saúde (SIGS) se consolida como um dos principais encontros sobre saúde pública no Espírito Santo, e traz como foco o debate sobre soluções inovadoras, tecnologias emergentes e práticas de gestão que podem transformar o cuidado em saúde. Ele acontece em parceria com as Unidades de Ensino, Pesquisa e Inovação (UEPI), dos hospitais sob a gestão da iNOVA.

A terceira edição traz como destaque a participação de Gonzalo Vecina Neto, que, além de ex-presidente e fundador da Anvisa, foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e, atualmente, é professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e superintendente Corporativo do Hospital Sírio-Libanês. Com vasta trajetória na área, Vecina Neto trará uma visão estratégica sobre como a implementação de boas práticas e novas ideias pode — e deve — ser uma aliada da saúde pública, destacando a importância de fortalecer o SUS por meio de práticas mais eficientes e integradas.

Além do Gonzalo Vecina Neto, a programação do SIGS inclui palestras com outros convidados renomados, painéis temáticos e mini-oficinas voltadas à aplicação prática da inovação nos serviços de saúde. Serão debatidos temas, como segurança do paciente, integração de dados, tecnologias assistenciais, modelos de cuidado centrado na pessoa e pesquisa aplicada ao contexto da saúde pública capixaba.

Informações:

III Simpósio de Inovação e Gestão na Saúde (SIGS)

Data: de 14 a 16 de maio de 2025

Abertura oficial: 15 de maio (quinta-feira), às 8h30

Local: Auditório do SEBRAE-ES (Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170 – Enseada do Suá, Vitória).

Inscrições: www.e-inscricao.com/inova/3sigs