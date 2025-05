Sol brilha forte e tempo segue estável no Espírito Santo nesta quinta

Nesta quinta-feira (22) será marcada por tempo aberto em todo o Espírito Santo, reflexo da atuação de uma massa de ar seco vinculada a um sistema de alta pressão. Esse fenômeno inibe a formação de nuvens, favorecendo o predomínio do sol ao longo do dia. As condições meteorológicas serão estáveis, proporcionando temperaturas elevadas em diversas regiões do estado.

Além disso, não há previsão de chuva, o que mantém o tempo firme em todo o território capixaba. No litoral, a intensidade dos ventos apresenta diminuição, contribuindo para uma sensação térmica mais agradável. A ausência de instabilidades reforça o cenário típico de outono, com dias ensolarados e umidade relativa do ar mais baixa.

Confira a previsão:

Na Grande Vitória , poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C . Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C .

, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de e máxima de . Vitória: mínima de e máxima de . Na Região Sul , poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C . Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C .

, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de e máxima de . Nas áreas altas: mínima de e máxima de . Na Região Serrana , poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C . Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C .

, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de e máxima de . Nas áreas altas: mínima de e máxima de . Na Região Norte , poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de e máxima de Na Região Noroeste , poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C . Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C .

, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de e máxima de . Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de e máxima de . Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.