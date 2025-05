Sortudo de Cachoeiro fatura R$ 50 mil no Nota Premiada Capixaba

O prêmio inédito de Dia das Mães do Nota Premiada Capixaba saiu para moradores das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Vitória. Cada ganhador receberá R$ 50 mil, e as instituições sociais por eles indicadas — Associação Pestalozzi de Linhares, Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro e Recanto dos Idosos Sando Antônio —, R$ 25 mil.

Além do Prêmio Especial de Dia das Mães, foram sorteados os ganhadores dos 15 prêmios mensais, cinco para cada região (Metropolitana, norte e sul), nos valores de R$ 25 mil; R$ 7 mil; R$ 5 mil; R$ 2,5 mil; e R$ 1,5 mil. Foram contemplados moradores dos municípios de Aracruz, São Mateus, Serra, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Vila Velha e Ibiraçu.

Para o sorteio especial de Dia das Mães foram contabilizados os bilhetes emitidos entre os dias 1º de abril e 15 de maio. Já para os demais prêmios, concorreram os bilhetes gerados de 1º a 30 de abril.

Além dos 18 premiados nos sorteios mensal e especial de Dia das Mães realizados nesta quinta-feira (29) — confira o nome de cada um no final da matéria —, também serão contempladas as instituições sociais por eles indicadas.

Os premiados receberão uma mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.

Como participar

O Nota Premiada Capixaba tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal, o estímulo à regularização cadastral das empresas e às atividades desenvolvidas por entidades sociais.



Para concorrer, é muito fácil: é só se cadastrar uma única vez no site https://www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e pedir para incluir o número do seu CPF nas notas fiscais das suas compras. Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os pontos e os bilhetes para os sorteios mensais são gerados automaticamente. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto, e a cada 50 pontos o sistema gera um bilhete para concorrer aos sorteios.

Confira os ganhadores:

SORTEIO MENSAL

REGIÃO NORTE

Nome: Janaina B****** P*******

Município: ARACRUZ

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Aracruz

Prêmio: 750,00

Nome: Maria Tereza B******* A****** D* S****

Município: SÃO MATEUS

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Iúna

Prêmio: 1.250,00



Nome: Juciara P****** F******

Município: SERRA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Asilo Dos Idosos De Vitória

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Erica F******* d** S*****

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Lar da Fraternidade de Linhares

Prêmio: R$ 3.500,00

Nome: Luciana B***

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi João Neiva

Prêmio: R$ 12.500,00

REGIÃO SUL

Nome: Kelly Cristina d* S**** S******* C*******

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: 750,00

Nome: Patriciane G******** A****

Município: VITÓRIA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação Social Filantrópica Hospital Padre Máximo – Venda Nova do Imigrante

Prêmio: 1.250,00

Nome: Jorge L*** M****

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Centro Linharense dos Amigos da Criança e do Adolescente

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Izabel G**** C****

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 3.500,00

Nome: Thaina G******** S*******

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro (GAPCCI)

Prêmio: R$ 12.500,00

REGIÃO METROPOLITANA

Nome: Kelly M**** E******** M****** d* C****

Município: VITÓRIA

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

Prêmio: 750,00

Nome: Camila F******* d* P**** N****

Município: VILA VELHA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Hospital Santa Rita – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Vitória

Prêmio: 1.250,00

Nome: Diane H***

Município: SERRA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Luterana de Assistência Social – Vitória

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Kened A******** F*******

Município: IBIRAÇU

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi João Neiva

Prêmio: R$ 3.500,00

Nome: Samila E*** d* J****

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: ABMES – Associação de Bombeiros Militares do ES

Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO ESPECIAL DE DIA DAS MÃES

REGIÃO NORTE

Nome: Jaci d* S**** S*******

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 50.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Linhares

Prêmio: R$ 25.000,00

REGIÃO SUL

Nome: Lauro Cezar F******* C**********

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 50.000,00

Instituição Social indicada: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro – GAPCCI

Prêmio: R$ 25.000,00

REGIÃO METROPOLITANA

Nome: Domingos S**** M******

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 50.000,00

Instituição Social indicada: Recanto Dos Idosos Santo Antônio – Guarapari

Prêmio: R$ 25.000,00