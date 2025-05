Tensão em Vitória: idoso ameaça incendiar casa de vizinho

Um idoso, de 81 anos, tentou incendiar a casa de vizinhos, nesta segunda-feira (5), no bairro Goiabeiras, em Vitória.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES), militares em patrulhamento foram abordados por um homem dizendo que é ameaçado reiteradamente pelo vizinho. Segundo o solicitante, “o idoso ameaça incendiar a casa e os veículos dele e, naquele dia, o suspeito abriu um buraco na parede que divide as residências e colocou uma mangueira conectada a um botijão de gás, ameaçando acionar o botijão e atear fogo na casa do solicitante”, disse a PM por meio de nota.

A guarnição foi ao local dos fatos e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de incêndio. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).