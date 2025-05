Turismo capixaba tem o melhor mês de fevereiro em uma década

O turismo capixaba despontou mais uma vez: o volume de atividades turísticas registrado em fevereiro foi o mais alto dos últimos 11 anos. Esse resultado reflete o ritmo acelerado de expansão do setor no Espírito Santo, impulsionado principalmente a partir do quarto trimestre de 2024.

Além disso, o estado foi o que mais cresceu ao se comparar a movimentação de janeiro e fevereiro de 2025 com os mesmos meses de 2024, com variação acumulada de 11,9%, seguido de Santa Catarina (11,4%) e Pará (10,5%), sendo a média nacional de 5,3%.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados de pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Diante desse cenário, o desempenho expressivo no início de 2025 traz boas expectativas para o setor, com a possibilidade de que o primeiro semestre deste ano supere não apenas os resultados de 2024, mas também os do período pré-pandemia. É o que acredita o coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, André Spalenza.

Turismo capixaba

Ao comparar janeiro e fevereiro, o crescimento chegou a 5,8%, desempenho que foi o dobro da média nacional (2,9%). Além da variação mensal positiva, o volume de atividades turísticas no Espírito Santo foi 18,1% superior ao registrado em fevereiro de 2024, enquanto o crescimento no Brasil como um todo foi de 7,3%.

“Esses dados mostram o excelente desempenho do setor turístico capixaba em uma das épocas mais estratégicas no calendário nacional, que reflete o encerramento da alta temporada do turismo de verão, tradicionalmente marcada pelo pico de movimentação em janeiro. Assim, o Espírito Santo conseguiu se superar e crescer, mesmo em um período de forte concorrência na atração de turistas”, ressaltou Spalenza.

O crescimento mensal do turismo em fevereiro foi o maior desde junho de 2024. Esse resultado leva em conta o chamado ajuste sazonal, uma técnica usada para comparar meses como se todos tivessem as mesmas condições, eliminando os efeitos de datas específicas que se repetem todos os anos, como Natal, Carnaval ou início do ano letivo.

“No caso do turismo, isso permite entender se houve de fato um crescimento no setor ou se o resultado foi influenciado apenas por fatores sazonais. Com esse ajuste, o crescimento observado em fevereiro indica que o setor teve um desempenho acima do esperado para esse período do ano, o que representa um sinal positivo e consistente da recuperação e expansão do turismo capixaba. Esse resultado evidencia a capacidade do estado de estender a alta temporada de verão para além de janeiro, o que é fundamental para ampliar a movimentação turística em uma das épocas mais importantes do ano para o setor”, explicou o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

Produtos turísticos

Em fevereiro, três dos cinco principais produtos turísticos monitorados apresentaram redução de preços na Grande Vitória. Apenas a alimentação fora do domicílio (0,94%) e as passagens de ônibus interestadual (0,70%) registraram leve aumento no período. Por outro lado, observou-se queda nos preços de hospedagem (-3,18%), pacotes turísticos (-0,38%) e, principalmente, passagens aéreas (-24,4%).

No acumulado dos dois primeiros meses de 2025, o nível geral de preços na Grande Vitória subiu 1,87%. Ainda assim, no mesmo período, houve redução nos preços das passagens de ônibus interestadual (-1,28%), passagens aéreas (-11,63%) e pacotes turísticos (-2,16%).

“Essas reduções nos preços de transporte e pacotes turísticos podem favorecer o turismo local, ao tornar as viagens mais acessíveis para visitantes de estados vizinhos, como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, que são mercados estratégicos para o setor no Espírito Santo”, reforçou Spalenza.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.