VÍDEO | acidente com churrasqueira deixa dois feridos em Guarapari

Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente com uma churrasqueira na Praia do Morro, no último fim de semana, em Guarapari.

Informações de populares apontam que as vítimas eram pai e filho, turistas de Minas Gerais. O jovem teve ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo (CBMES). Ele foi atingido no rosto, pescoço, ombros, braços e mãos. O pai também teve ferimentos leves, ambos foram socorridos para o hospital.

“No local, os bombeiros encontraram um homem de 18 anos, sentado na areia da praia, sendo amparado por populares, que informaram que houve um acidente com álcool durante um churrasco. A vítima estava consciente e responsiva. Os ferimentos, nas mãos, braços, ombros, pescoço e rosto, foram resfriados com soro fisiológico e, em seguida, a vítima foi colocada na ambulância e levada para o hospital”, disse o CBMES por meio de nota.

O acidente teria ocorrido após eles terem tentado acender a churrasqueira com um produto químico chamado thinner.

Um decreto municipal da Prefeitura de Guarapari proíbe a realização de churrasco na extensão da praia.