VÍDEO | Acidente entre carro e caminhão travam trânsito em Cachoeiro

Um acidente entre um caminhão e um carro de passeio travou o trânsito, nesta segunda-feira (5), na Avenida Jones dos Santos Neves, próximo a entrada do bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim.

Populares relataram que, por causa do acidente, uma fila de veículos se formou, provocando um congestionamento na região.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, também mostra um carro, modelo Volkswagem Gol, ao que parece estar agarrado na roda do caminhão. Veja o vídeo:

