Vídeo | “Vamos atuar com diálogo”, diz Marcelo sobre nova federação

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), destacou sua satisfação ao aceitar a missão de liderar a construção da nova federação partidária entre o União Brasil e o Progressistas, uma aliança que promete fortalecer a representação política do Estado no cenário nacional.

Durante evento de entrega de obras do Governo do Estado em Alegre, no Caparaó, na última sexta-feira (2), Marcelo Santos reforçou a importância dessa união de forças para o Espírito Santo, destacando a perspectiva de um projeto estratégico que visa consolidar o Estado como protagonista nas decisões políticas do país. “Estamos falando de mais do que uma simples aliança partidária. Vamos atuar com diálogo, união de forças e compromisso com o futuro”, afirmou Santos, ressaltando que o momento é de consolidar o Estado no cenário político nacional.

A federação União Progressista (UP), oficializada em Brasília na terça-feira (29), reúne os partidos União Brasil e Progressistas, que somam a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 109 parlamentares, além de 14 senadores e seis governadores. O evento contou com a presença de figuras importantes da política nacional, como os presidentes das duas siglas, Antonio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP), além de deputados, senadores, prefeitos, vereadores e ministros.

Líderes como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), destacaram a federação como um marco de maturidade política e um dos blocos mais importantes do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), também ressaltou o espírito público e o compromisso institucional com o projeto, que foi construído com diálogo e cooperação.

Marcelo Santos, ao lado do deputado federal Da Vitória, deverá ter um papel fundamental na liderança da União Progressista no Espírito Santo, contribuindo para fortalecer a presença do Estado nas discussões políticas a nível estadual e federal. A presidência da federação será compartilhada entre Rueda e Nogueira até o fim deste ano, com a possibilidade de novos desdobramentos para os próximos anos.

Confira a entrevista:

Imagens: Enrique Moté