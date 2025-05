Vila Velha: Guarda Municipal recupera carro roubado logo após assalto

A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada no final da tarde dessa segunda-feira (26) após um carro ter sido roubado no bairro Cocal. O veículo foi recuperado logo em seguida.

A ocorrência teve início quando a vítima parou em uma rua do bairro e foi abordada por quatro criminosos, dois deles estavam armados. Dentro do veículo, além do proprietário, estavam mais duas pessoas. Durante a abordagem, mesmo as vítimas não esboçando reação, os bandidos efetuaram disparos contra os ocupantes do veículo. Ninguém se feriu.

Posteriormente, o carro foi recuperado pela Guarda Municipal de Vila Velha na região conhecida como Cidade de Deus, em Barramares. O veículo estava em uma área de difícil acesso e coberto por uma lona. Os agentes conseguiram chegar ao veículo através do GPS do aparelho celular de uma das vítimas, que foi levado com o automóvel.

Os agentes da Guarda Municipal também conseguiram localizar o celular levado no assalto. O aparelho foi encontrado dentro de uma região de mata. Nenhum suspeito foi preso. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.

A ação da Guarda Municipal foi realizada pelas equipes das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) e Rondas Ambientais e Rurais (ROAR).

A Guarda Municipal de Vila Velha por ser acionada pelo número 153.