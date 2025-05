​Vila Velha realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

Neste sábado (10), Vila Velha participa do Dia D de Vacinação contra a Influenza, com ações em diversas regiões da cidade para ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários. A campanha vai acontecer, das 8 às 16h, em quatro Unidades de Saúde: Gaivotas, Paul, Jardim Marilândia e Morada da Barra. O Boulevard Shopping, localizado em Itaparica, também estarão aplicando as doses, das 11 às 18h.



Será respeitada a determinação do Ministério da Saúde em relação ao público-alvo da imunização, que são idosos, gestantes, crianças de seis meses a menores de seis anos, entre outros grupos prioritários. Para se vacinar é necessária apresentação de documento oficial com foto.



Em todo o país, a adesão à vacina contra a gripe tem sido abaixo do esperado, e em Vila Velha não é diferente. Desde o início da campanha, em 29 de março, o município aplicou 24.461 doses da vacina, o que representa apenas 18,74% de cobertura vacinal entre os grupos de rotina. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90%.



A secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, destaca que a cobertura está aquém do ideal, mas a prefeitura segue empenhada em estratégias para ampliar a imunização. “Ofertamos a vacina durante uma semana nas Unidades de Saúde da cidade, realizamos atividades externas em escolas, feiras e outros locais de grande circulação de pessoas e, aos sábados, no Boulevard Shopping e em ações pontuais em algumas Unidades de Saúde”, explica.

Cátia Lisboa reforça que é fundamental que a população compareça aos pontos de vacinação para se proteger contra a gripe. “A doença pode causar complicações graves, especialmente entre as mais vulneráveis. Ao se vacinar, a pessoa contribui para a própria proteção e também para a de todos ao seu redor”, reforça a segurança de Saúde.

Público-alvo

A campanha de vacinação contra a gripe é destinada ao público prioritário definido pelo Ministério da Saúde, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas (mulheres no período pós-parto), pessoas com deficiência permanente, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.



Trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças armadas e de segurança pública, além de caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, portuários e trabalhadores dos Correios também são público-alvo e devem apresentar documentos que comprovem o exercício da função para se vacinarem.



Além disso, a vacina será oferecida a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças respiratórias, cardíacas, hepáticas, renais, neurológicas, entre outras condições clínicas especiais. Para esses casos, será necessário apresentar laudo médico ou prontuário que comprove a condição.

Serviço:

Dia D de Vacinação contra a Influenza em Vila Velha

8 às 16h

Unidades de Saúde: Gaivotas, Paul, Jardim Marilândia e Morada da Barra

11 às 18h

Boulevard Shopping Vila Velha

Destinada ao público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde.