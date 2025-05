Vitória participa de evento nacional sobre gestão pública e controle

A capital do Espírito Santo está presente no Encontro Maranhense de Controle, que começou na última quarta-feira (7) e termina nesta sexta (9), em São Luís, no Maranhão, representada pelo prefeito Lorenzo Pazolini. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Transparência (STC) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), reúne gestores públicos de todo o país para debater boas práticas e inovações na administração pública.

Com o tema “Gestão transparente e eficiente – diálogo com o sistema de controle estadual”, o encontro conta com painéis, minicursos e palestras voltadas à qualificação da gestão pública e ao fortalecimento dos sistemas de controle governamental. Vitória participa do evento apresentando os avanços conquistados em urbanização e infraestrutura, com destaque para o programa Casa Feliz e Segura e as obras de requalificação das orlas de São Pedro, Andorinhas e Canal de Camburi, que integram o Programa Vitória de Frente para o Mar.

No evento, o prefeito da capital apresenta a organização administrativa e financeira, que tem possibilitado investimentos robustos, já superiores a R$ 2,2 bilhões. Vitória é Selo Diamante de Transparência Pública, sendo referência em governança, planejamento e execução orçamentária.

“É uma honra e uma alegria participar de um evento tão relevante para o futuro da gestão pública no Brasil. Agradeço o convite em nome de toda a cidade de Vitória, que hoje é apresentada ao país. Muito importante essa oportunidade de falarmos sobre organização e investimentos com responsabilidade”, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini.