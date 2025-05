Vitória sem homicídios: ‘Marco histórico’, diz Casagrande

O governador Renato Casagrande (PSB) comemorou nesta terça-feira (6) um dado inédito na segurança pública da capital capixaba: Vitória não registrou nenhum homicídio durante o mês de abril. O fato, que não ocorria há 29 anos, foi classificado pelo governador como “um marco histórico”.

“Vitória não registrou nenhum homicídio em abril. Um marco histórico que não acontecia há 29 anos!”, celebrou Casagrande. “É fruto do trabalho integrado do programa Estado Presente com as demais instituições e forças de segurança, somando a investimentos em tecnologia, inteligência e na valorização dos nossos profissionais. Mais segurança, mais vida”, acrescentou.

Segundo o Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo, o número é o melhor desde o início da série histórica, em 1996. A redução é resultado direto da articulação entre as forças de segurança — incluindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Abin — além do engajamento da comunidade.

O governador ressaltou que os resultados refletem uma política pública eficiente, baseada na integração institucional, uso de tecnologia, ações preventivas e valorização da vida.

No acumulado do ano, Vitória também apresentou queda expressiva nos índices de homicídios. De janeiro a abril de 2025, foram registrados 19 assassinatos — número 60% menor que o do mesmo período do ano anterior, quando houve 47 casos.