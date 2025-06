Ação da Polícia Militar combate tráfico de drogas em Cachoeiro

A equipe Alfa do 3º CPOR do 9º BPM da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a apreensão de aproximadamente 3 kg de maconha na Estrada da Gruta, em Cachoeiro de Itapemirim.

A ação, visando combater o tráfico de drogas na cidade, ocorreu na última sexta-feira (27), durante um patrulhamento.

De acordo com a PM, os policiais receberam informações de que indivíduos utilizavam o local, afastado, para receber e transportar entorpecentes. Com o aumento da vigilância, a guarnição conseguiu efetuar a abordagem e apreender o material ilícito. Um suspeito foi conduzido para as devidas providências legais.