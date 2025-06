Agricultura familiar recebe reforço com novos equipamentos

A agricultura familiar capixaba segue avançando com apoio do Governo do Estado. Na sexta-feira (30), a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) realizou a entrega de equipamentos financiados pelo Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf) à Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa do Espírito Santo (CPC/ES), no município de Águia Branca, e à Cooperativa da Agricultura Familiar de Cachoeiro de Itapemirim. Em Águia Branca, o evento também marcou a reinauguração da micro usina de cachaça da CPC/ES.

Com um investimento total de R$ 348.910,00, a CPC/ES foi contemplada na Faixa C do segundo ciclo do Funsaf, recebendo veículo refrigerado, equipamentos de refrigeração e sistema fotovoltaico. A cooperativa reúne 208 associados, que agora terão melhores condições para comercializar seus produtos com mais eficiência e qualidade.

“Esse investimento representa muito mais do que a entrega de equipamentos. É uma ação de valorização da agricultura familiar, que gera renda, promove inclusão social e fortalece o desenvolvimento sustentável no interior do Estado. A reinauguração da micro usina de cachaça também simboliza a força da agroindustrialização como caminho para agregar valor à produção”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Cachoeiro de Itapemirim

Ainda nesta sexta-feira (30), a Cooperativa da Agricultura Familiar de Cachoeiro de Itapemirim também foi beneficiada com a entrega de baú refrigerado, sistema de energia solar, caixas plásticas e equipamentos de informática, no valor de R$ 278.747,00. A cooperativa conta com 154 associados e foi contemplada também na Faixa C do segundo ciclo do Funsaf.

Funsaf

O Funsaf é um programa do Governo do Estado criado para fortalecer as organizações da agricultura familiar por meio da aquisição de veículos, equipamentos e da estruturação de agroindústrias. Até o momento, o 5º Edital do Funsaf já destinou R$ 8,5 milhões a 32 projetos aprovados, beneficiando mais de 2.230 agricultores familiares capixabas. Outros 20 projetos aprovados ainda aguardam a liberação dos recursos.