Alegre: TechCidade Expo terá foco em inovação e cidades inteligentes

Nos dias 26 e 27 de junho, o município de Alegre vai sediar a TechCidade Expo,evento que reúne especialistas, instituições, empreendedores e estudantes para discutir temas estratégicos como inovação, empreendedorismo, educação profissional e cidades inteligentes. O encontro será realizado no Parque Getúlio Vargas, das 13 às 21 horas, com entrada gratuita.

Em um momento em que inovação e tecnologia são pautas centrais para o desenvolvimento econômico e social, o evento propõe a conexão entre diferentes setores da sociedade em torno de ideias, projetos e soluções voltadas para o futuro das cidades e dos negócios. A programação inclui painéis com especialistas do IFES, UFES, SECTI e SEBRAE, oficinas com o SENAC, workshops sobre recursos para startups e debates sobre o papel da inovação na educação, no agronegócio e no empreendedorismo feminino.

A abertura oficial será no dia 26, às 13h30, com a presença de autoridades locais e representantes das instituições organizadoras. Entre os destaques da programação estão a palestra de Willian Bucker Moraes sobre inovação na educação, e a participação de Samuel de Assis Silva, que integra o painel sobre inovação no agronegócio.

Com apoio da Prefeitura de Alegre e do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), a TechCidade Expo busca fortalecer a conexão entre academia, mercado e poder público, promovendo um ambiente propício para o surgimento de novas ideias e parcerias. A realização é da Events Macchina, com participação de instituições como Inova IFES, Incubadora IFES, SEBRAE, SENAC e Universidade Federal do Espírito Santo.