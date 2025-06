Anchieta distribui pulseiras para evitar perda de crianças nas praias

As famílias que frequentam Anchieta no período de férias escolares do meio do ano, entre os dias 14 de julho e 1º de agosto, terão um reforço na segurança nas praias de Castelhanos e da Costa Azul, em Iriri. Pulseiras serão distribuídas para os pais utilizarem nas crianças para evitar que se percam.

É uma ação dos Anjos da Praia com apoio da Prefeitura de Anchieta. Baseados em tendas, eles contarão com estagiários a partir dos 15 anos de idade para ampliar o alcance.

Segundo o presidente da Associação Anjos da Praia Jorge Egbert Weytingh Junior é uma oportunidade para jovens da rede pública de ensino. Também para grupos de jovens de igrejas locais e para universitários prestes a se graduar. “Com reconhecimento via certificado e outros benefícios”, pontuou.

“Cadastramos as famílias colocando uma pulseira numerada nas crianças para, caso se percam, a gente consiga localizá-las para promover o reencontro com a família de forma segura”, explicou o presidente. “É gratuito e as famílias concorrem a brindes dos parceiros”, detalhou.

Como falta menos de um mês para o período de ação, Jorge já está recebendo contatos de interessados em participar. Ele pode ser acionado pelo celular (27) 99871-3001.