Anchieta inaugura polo da Universidade Federal 

O Polo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), inaugurado no último sábado (14), já está funcionando e com aulas para a primeira turma de pós-graduação em Docência em Educação Infantil, formada por 55 alunos. As aulas regulares começaram no mesmo dia, após a cerimônia com autoridades.

Acompanhado da secretária municipal de Educação, Shuanna Louzada, o prefeito de Anchieta, Leonardo Abrantes, recebeu o diretor do Centro de Educação da Ufes Reginaldo Célio Sobrinho, a coordenadora do Programa de Pós-graduação Profissional em Educação Renata Duarte e as professoras Rosali Rauta e Sumika Soares. O vereador João Orlando representou a Câmara Municipal de Anchieta.

A solenidade ocorreu no auditório da escola Terezinha Godoy de Almeida, ao lado da Vila Olímpica, na Sede do município, e também marcaram presença a equipe pedagógica da Secretaria de Educação e a diretora do Polo Ufes, Virgínia.

“Deu tudo certo neste início”, contou Shuanna. “Fizemos a abertura com composição da mesa de autoridades e houve a assinatura simbólica do termo de cooperação”.

Dos 55 alunos, 17 são de Anchieta. São todos servidores da rede que fizeram sua inscrição no período divulgado previamente em todas as escolas, respeitando o requisito de estar atuando na educação infantil no ano letivo vigente. Todos os servidores que se inscreveram na ocasião foram contemplados.

Interessados em participar de futuras turmas devem fazer contato com o setor de Formação Continuada, que fica na Casa do Professor. Telefone para lá antes, para mais informações: (28) 99278-0077. Também pode ser utilizado o e-mail: [email protected] .