Anchieta moderniza serviços prestados na área da saúde

As Unidades de Saúde de Anchieta foram contempladas com a entrega de novos notebooks que irão reforçar as atividades diárias de atendimento à população. Os equipamentos serão utilizados pelas equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESF) 1, 2 e 3, além das unidades de Recanto do Sol, Jabaquara, Mãe-Bá, Baixo Pongal, Alto Pongal e Iriri.

A aquisição dos notebooks foi realizada pelo Fundo Municipal de Saúde, com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Folletto (PSB). O investimento tem como objetivo modernizar a infraestrutura das unidades e melhorar a qualidade dos serviços prestados na Atenção Primária à Saúde. Com os novos equipamentos, entregues nesta semana, as equipes poderão otimizar os trabalhos.

Para o secretário municipal de Saúde, a chegada dos novos equipamentos representa um passo importante no fortalecimento da rede pública de saúde. “A entrega desses notebooks garante melhores condições de trabalho para os nossos profissionais e contribui diretamente para a agilidade e a eficiência do atendimento à população. Equipamentos novos fazem toda a diferença no dia a dia das unidades”, destacou.