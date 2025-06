Anchieta: prefeito alinha estratégias para fortalecer comércio local

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Anchieta participou de uma reunião estratégica com o prefeito Léo Português (PSB) e integrantes do governo municipal. O encontro ocorreu na última terça-feira (24), teve como foco o fortalecimento do comércio local e a ampliação de parcerias para eventos que movimentam a economia da cidade.

Estiveram presentes o secretário de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Mateus Vettoraci; o gerente de Turismo, Cláudio Calais, e o professor Robinho, atual gerente de Cultura. Entre os principais temas discutidos, destacam-se as demandas dos comerciantes da região, melhorias na realização do Liquida Anchieta e o planejamento antecipado do Natal Premiado Anchieta 2024.

Durante a reunião, foi confirmada a destinação de uma emenda impositiva no valor de R$ 50 mil para o Natal Premiado, além de um aporte financeiro complementar que será oferecido pela Prefeitura de Anchieta, reforçando o compromisso com a valorização do comércio e o incentivo à economia local.