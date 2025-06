Anchieta: Santuário tem programação especial nesta segunda (9)

A Missa Solene do Dia de São José de Anchieta será celebrada nesta segunda-feira (9) e presidida por Dom Ângelo Mezzari, às 17h, no Santuário Nacional de Anchieta. A cerimônia religiosa integra a Festa Nacional de São José de Anchieta, e será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Santuário no YouTube e pela Rádio Amar e Servir.

Desde o dia 29 de maio, fiéis e devotos acompanham a programação religiosa em homenagem ao padroeiro do Brasil e Apóstolo do Novo Mundo, com o início da novena, que abriu oficialmente a festa deste ano.

A celebração de 9 de junho é o ponto alto da festa, que atrai peregrinos de todo o país ao município de Anchieta, no Espírito Santo. O evento celebra a memória e o legado de São José de Anchieta, missionário jesuíta espanhol que teve papel central na evangelização do Brasil colonial e cuja atuação é símbolo de fé, cultura e resistência.

Além da Missa Solene, o dia contará com momentos de oração, reflexões e homenagens ao santo, que foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. A expectativa é de grande participação popular, tanto presencialmente quanto pelas plataformas digitais.

Para quem deseja acompanhar de casa, basta acessar o canal do Santuário Nacional de Anchieta no YouTube ou sintonizar a Rádio Amar e Servir.