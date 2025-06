Assembleia destaca atuação dos Clubes de Desbravadores e Aventureiros no ES

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) abriu espaço, durante a sessão plenária desta quarta-feira (11), para uma apresentação especial sobre os Clubes de Desbravadores e Aventureiros. Ligadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia, as organizações atuam na formação de crianças e adolescentes, com foco em valores sociais, espirituais e cidadania.

O momento foi viabilizado por requerimento do deputado Capitão Assumção (PL), autor da lei que reconheceu o Clube dos Desbravadores como patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo, por meio da Lei 12.246/2024. A sessão contou com a presença de líderes e membros dos clubes, que ocuparam a galeria do plenário.

Durante o encontro, o deputado Marcelo Santos (União), presidente da Ales, recordou sua própria vivência no movimento. “Fui batizado em 1985 na Igreja Adventista de Campo Grande e participei do primeiro Camporé. Esse trabalho precisa ser valorizado e reconhecido”, afirmou.

Na tribuna, Capitão Assumção destacou a relevância da atuação dos clubes. “Essa é uma iniciativa que une fé e ação social, promovendo valores e exemplos de cidadania para a juventude. É um reconhecimento justo ao trabalho que impacta milhares de vidas no Brasil e especialmente no nosso estado”, disse o parlamentar.

O pastor Udirley Kloss Segantini, responsável pela coordenação dos clubes na Região Centro-Norte capixaba, conduziu a apresentação com o tema “Desbravadores e Aventureiros a serviço da comunidade”. Ele ressaltou o engajamento dos jovens em atividades sociais e humanitárias. “É uma geração que decidiu viver para servir. Pode nos dar a missão, que nós vamos de lenço, como símbolo de prontidão e solidariedade”, declarou.