Atílio Vivácqua: Governo do Estado inaugura pavimentação em rodovia 

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), esteve, neste sábado (28), no município de Atílio Vivácqua para realizar a inauguração de obras e serviços, além do anúncio de novos investimentos. Uma das entregas foi a revitalização da Rodovia ES-289, no trecho que liga o entroncamento entre a BR-101 e o entroncamento com a ES-489. Também foram entregues obras de adaptação, quadra poliesportiva, estação de tratamento de água, além da autorização para o repasse de máquinas e equipamentos agrícolas.

Durante a agenda, Casagrande também realizou a entrega de 299 títulos de propriedade devidamente registrados em cartório no município de Atílio Vivácqua. A ação integra o Programa Morar Legal, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que tem como objetivo apoiar ações municipais de regularização fundiária de interesse social (Reurb-S), promovendo a segurança jurídica e a inclusão social de famílias que há décadas aguardavam a posse definitiva de seus imóveis.

Os títulos entregues pertencem ao Núcleo Urbano Informal Alto Niterói, localizado no bairro Niterói. A iniciativa é resultado do Convênio 006/2023 e contou com o investimento de R$ 418 mil, oriundos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES).

“Esses títulos são garantias da propriedade, mas o que mais importa é a segurança que vocês [moradores] terão daqui para frente, além de poder pegar um empréstimo para melhorar a propriedade, por exemplo. A rodovia que liga o posto dos motoristas até Atílio Vivácqua está toda recuperada. Uma importante via de acesso ao município que agora está totalmente recapeada e com qualidade para os motoristas. O Caminhos do Campo que liga São Pedro ao Rio da Fama também ficou lindo e tenho certeza que vai mudar a vida das pessoas daquela região. A drenagem e pavimentação dá uma nova vida às ruas da cidade”, comentou o governador Casagrande.

As obras na Rodovia ES-289 foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Foram realizados serviços de pavimentação, obras de arte especiais, drenagem, obras complementares, serviços ambientais, sinalização e serviços preliminares. As intervenções contemplaram obras em trechos em várias cidades do entorno. Somente em Atílio Vivácqua, os serviços contemplaram um trecho de 25 quilômetros de extensão.

“Ficou lindo esse investimento que fizemos na reabilitação dessa rodovia que liga várias cidades. Um trecho importante para quem trafega por ambos os lados do trecho. São obras que modificam a vida das pessoas. O município pode contar integralmente conosco, pois não faltarão recursos para Conceição do Castelo. Vamos dar continuidade em todas as obras e projetos que têm colocado o Espírito Santo como referência no Brasil”, afirmou o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

A população de Atílio Vivacqua foi beneficiada ainda pelo Governo do Estado com a construção de mais uma praça pública, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida. A obra da “Praça Saibreira”, a exemplo de outras duas que já haviam sido inauguradas, foi executada pela Prefeitura Municipal com recursos do Fundo Cidades. O espaço foi equipado com os seguintes equipamentos, doados pela Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport): Esqui Triplo, Peitoral Articulado, Pressão de Pernas Triplo, Rotação Vertical e Simulador de Escada.

Outras duas praças já haviam sido entregues à população de Atílio Vivacqua: a Roberto Carlos Vieira Santana, na Rua Camargo Teixeira, e a Joaquim Caiado, na zona rural. Todas com repasse de recursos do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, destaca a importância da construção das praças para a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo para a saúde, favorecendo a integração e o lazer dos cidadãos. “Há investimentos do nosso Governo, liderado pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço, em todas as regiões do Espírito Santo. Com o Fundo Cidades, mudamos o cenário das nossas cidades e garantimos mais desenvolvimento de forma integrada para o nosso Estado”, comentou.

O Fundo Cidade realiza repasse direto de recursos aos municípios capixabas para elaboração de projetos e execução de obras. Em Atílio Vivácqua, os investimentos totalizam R$ 7,65 milhões, aproximadamente, já executados e em execução.

Também na solenidade em Atílio Vivácqua, o governador Renato Casagrande inaugurou o Campo Bom de Bola da comunidade Independência, um investimento de R$ 886 mil realizado pelo Governo do Estado, por meio da Sesport. O equipamento em formato society conta com gramado sintético, padrão Fifa, sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, fechamento com alambrado e sistema de iluminação.

“O Governo do Estado segue investindo no esporte como ferramenta de inclusão social e qualidade de vida para os capixabas. A construção do Campo Bom de Bola em Independência, um dos 50 que já foram entregues à população de todas as regiões do Espírito Santo, é mais uma ação que visa ampliar as oportunidades de lazer e desenvolvimento esportivo para crianças, jovens e adultos. Com uma estrutura moderna e de alto padrão, esse equipamento não só beneficia a comunidade local, mas também fortalece projetos como o Campeões de Futuro, que incentiva a prática esportiva desde a infância”, pontuou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Além dessas entregas, o Governo do Estado inaugurou duas importantes obras de infraestrutura urbana no município. A primeira, por meio do Convênio 059/2021, contemplou a pavimentação em blocos de concreto, instalação de rede de drenagem, sarjetas, meio-fio e calçadas cidadãs nas ruas Walter Machado Filho, Alzira Magalhães Braga, Euzébio de Jesus Caldeira, Projetada 36, Ciro Carvalho e Projetada 26, na sede do município. O investimento foi de R$ 1,5 milhão beneficiando cerca de 12.270 habitantes.

A segunda obra, viabilizada pelo Convênio 070/2024, promoveu a pavimentação asfáltica e a sinalização de vias nos bairros Niterói e Centro, com investimento de R$ 4 milhões. Foram contempladas as ruas Capitão Jovino Alves Pedra, Primo Luiz Batista, Camargo Teixeira, Enoi Macedo, Antero França, Manoel Rodrigues da Costa, Petros Sabe, Manoel Biar, Francisco Lopes, Thomas Marques Silva, além da Praça Philocleto Alves de Araújo.

“Hoje entregamos não apenas obras e documentos, mas garantias de cidadania, dignidade e desenvolvimento. A regularização fundiária traz segurança jurídica para as famílias, e as obras de infraestrutura melhoram diretamente a mobilidade, o bem-estar e a autoestima da população. O Governo do Estado tem atuado de forma decisiva para transformar realidades, especialmente no interior do Espírito Santo”, explicou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.