Atividades turísticas do ES crescem 8,5% nos primeiros 4 meses do ano

O turismo capixaba segue em alta: em um mês marcado pela Festa da Penha e a Páscoa, abril teve um aumento de 1,5% nas atividades turísticas em relação a março no Espírito Santo. Além do crescimento mensal, a movimentação foi 5,2% superior à registrada no mesmo mês de 2024. Com isso, o setor acumulou uma alta de 8,5% nos primeiros quatro meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior, superando a média nacional de 6,4%.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados de pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda segundo o levantamento, desde julho de 2024, o volume de atividades turísticas tem superado, mês a mês, os registros dos respectivos meses do ano anterior. Com isso, já são 10 meses consecutivos de expansão, sinalizando o fortalecimento e a consolidação do turismo no Espírito Santo.

O coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, destacou que, nos primeiros quatro meses deste ano, o volume de atividades turísticas no Espírito Santo teve o 6º maior crescimento entre os 17 estados analisados pelo indicador. A variação positiva de 8,5% no estado foi superada apenas pelos dados do Rio de Janeiro (14%), Santa Catarina (10,5%), Bahia (10,2%), Amazonas (9,1%) e Pará (8,7%).

“Esses resultados reforçam a trajetória de crescimento e destacam a capacidade do Espírito Santo de atrair visitantes e fortalecer o turismo local, consolidando-o entre os principais destinos do país nesta temporada”, ressaltou Spalenza.

Preços de produtos turísticos

Em abril, três dos cinco principais produtos turísticos monitorados na Grande Vitória apresentaram redução de preços. Apenas a alimentação fora do domicílio (1,21%) e as passagens de ônibus interestadual (1,39%) registraram variações positivas. Em contrapartida, houve queda nos valores de hospedagem (0,57%), além de expressivas reduções nas passagens aéreas (9,96%) e nos pacotes turísticos (3,53%).

“Essa diminuição nos preços das passagens e dos pacotes contribui para tornar o Espírito Santo um destino mais acessível, especialmente para turistas de outras regiões do país que dependem do transporte aéreo. A maior competitividade desses produtos tende a fortalecer a atratividade do estado, estimulando o crescimento do fluxo de visitantes e impulsionando a movimentação econômica do setor turístico”, explicou o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o aeroporto de Vitória recebeu 135.434 passageiros em abril, sendo esse o maior volume registrado no ano, superando inclusive o fluxo de janeiro (128.894 passageiros). Além disso, a movimentação de passageiros foi 16% superior à observada no mesmo mês de 2024. No acumulado de janeiro a abril de 2025, 502.580 pessoas desembarcaram no aeroporto da capital capixaba, representando uma alta de 11,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar que todos os meses deste ano apresentaram volume superior ao registrado nos mesmos períodos de 2024, o que reforça a tendência de expansão do uso desse transporte.

Enquanto o número de passagens de ônibus teve redução, o transporte sob regime de fretamento eventual e turístico, mais associado à realização de passeios turísticos e participação em eventos, registrou alta. Em abril, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 39.699 passageiros chegaram ao Espírito Santo utilizando esse tipo de transporte, entre ônibus e micro-ônibus. O resultado representa um crescimento de 19,8% em relação ao mesmo mês de 2024, indicando uma maior demanda por viagens organizadas e excursões turísticas no estado.

A pesquisa completa, com dados detalhados, está disponível em: https://portaldocomercio-es.com.br.