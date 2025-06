B3: leilão define quem vai operar coleta de esgoto em cidades do ES

A B3, o Governo do Estado do Espírito Santo e a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) convidam a imprensa para acompanhar, a partir das 14h desta terça (17), o leilão da concorrência internacional de dois grandes contratos para a coleta e o tratamento de esgoto em 43 municípios do Espírito Santo. Estarão presentes o governador Renato Casagrande; o presidente da Cesan, a munir Abud, dentre outras autoridades.

O investimento previsto é de quase R$ 7 bilhões ao longo de 25 anos e representa mais um passo na busca pela universalização dos serviços de saneamento básico no Estado.

Serão leiloados dois lotes. O Lote A contempla 35 municípios, com aporte de R$ 1,08 bilhão em investimentos e R$ 3,85 bilhões em custos operacionais ao longo de 25 anos; e o Lote B tem investimentos de R$ 399,6 milhões e custos operacionais de R$ 1,39 bilhão, por 23 anos.

A iniciativa visa a ampliação da cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, sem impacto na atual tarifa de água e esgoto praticada pela Cesan. Além da construção de 39 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), 219 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) e a implantação de 1.200 quilômetros de redes coletoras.