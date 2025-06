Bruno & Barretto encerram Festa de Cachoeiro com sucessos do sertanejo

A edição 2025 da Festa de Cachoeiro termina neste domingo (29) com grandes atrações no Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto. A programação de encerramento destaca o show da dupla Bruno & Barretto, que sobe ao palco às 20h30 com sucessos do sertanejo universitário, como “Farra, Pinga e Foguete” e “Eu Quero É Rolo”.

Antes disso, às 18h30, o rodeio volta a ser o destaque da arena, com mais uma rodada de montarias e performances emocionantes, que prometem agitar o público presente.

Com entrada gratuita, a Festa de Cachoeiro oferece uma estrutura completa com praça de alimentação, parque de diversões, feira de artesanato e infraestrutura preparada para garantir conforto e segurança.

Realizada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a festa é um dos eventos mais tradicionais do município e celebra o aniversário da cidade com programação variada para toda a família.