Cachoeirense fatura R$ 25 mil no Nota Premiada Capixaba; saiba mais

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (26), o 42º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo, Rádio Espírito Santo e pelas redes sociais da emissora. Dos 15 cidadãos premiados, três são moradores de Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Vitória e Aracruz, que tiveram dois ganhadores cada, e os demais são das cidades de São Gabriel da Palha, Linhares, Colatina, Alegre, Cariacica e Guarapari.

Ao todo, o programa de educação fiscal do Governo do Estado distribuiu R$ 184,5 mil em prêmios aos cidadãos e às instituições sociais contempladas. Foram sorteados cinco prêmios para cada região (Metropolitana, Norte e Sul), nos valores de R$ 25 mil; R$ 7 mil; R$ 5 mil; R$ 2,5 mil; e R$ 1,5 mil.

As instituições sociais indicadas pelos sorteados também foram premiadas. Cada instituição vai receber o equivalente a 50% do prêmio pago a quem a indicou, além de fazer jus ao rateio mensal, no valor de R$ 170 mil, que é distribuído entre as entidades, de acordo com o índice de engajamento social (número de apoiadores) de cada uma.

Os ganhadores receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de até 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.

Concorreram aos prêmios do 42º sorteio do Nota Premiada Capixaba os bilhetes gerados por notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 31 de maio.

Como participar

O Nota Premiada Capixaba tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal, o estímulo à regularização cadastral das empresas e às atividades desenvolvidas por entidades sociais.

Para concorrer, é muito fácil: é só se cadastrar uma única vez no site https://www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e pedir para incluir o número do seu CPF nas notas fiscais das suas compras. Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os pontos e os bilhetes para os sorteios mensais são gerados automaticamente. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto, e a cada 50 pontos o sistema gera um bilhete para concorrer aos sorteios.

Confira os nomes dos sorteados no Nota Premiada Capixaba

REGIÃO NORTE

Nome: ALEX G**** D* M*******

Município: SÃO GABRIEL DA PALHA

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação Luterana de Assistência Social – Alas – Vitória

Prêmio: 750,00

Nome: ELIZANGELA B******** D* M****

Município: LINHARES

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Lar do Idoso Abrigo de Luz – Linhares

Prêmio: 1.250,00

Nome: LUCIANA B****** P********

Município: COLATINA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: GERCYK C********* A***

Município: ARACRUZ

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Aracruz

Prêmio: R$ 3.500,00

Nome: PAULO CESAR R******

Município: ARACRUZ

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Aracruz

Prêmio: R$ 12.500,00

REGIÃO SUL

Nome: GLAUCIA VALERIA C**** P*******

Município: ALEGRE

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Alegre

Prêmio: 750,00

Nome: PATRICIA FERNANDA C******* F****** d* S****

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: 1.250,00

Nome: LENISE F******** A****** L***

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: MARLON C******** B********

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 3.500,00

Nome: LUCAS V********** d* M*****

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 12.500,00

REGIÃO METROPOLITANA

Nome: ANGELA MARIA C******* M******

Município: VITÓRIA

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Asilo Dos Idosos De Vitória – Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada

Prêmio: 750,00

Nome: LEANDRO C****** S*******

Município: VILA VELHA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente – AAOCA – Vila Velha

Prêmio: 1.250,00

Nome: RHAYANI C********* R****

Município: CARIACICA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE de Santa Maria de Jetibá – APAE- Santa Maria de Jetibá

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: TEREZA MARIA F**** M*****

Município: VILA VELHA

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Evangélico – Associação Evangélica Beneficente – Vila Velha

Prêmio: R$ 3.500,00

Nome: EMANUELLE L******* M*** C*****

Município: GUARAPARI

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO

Prêmio: R$ 12.500,00