Cachoeiro: câmera flagra grave acidente entre carro e moto

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma motocicleta bate de frente com um carro, na Avenida Joanes dos Santos Neves, na localidade conhecida como “Trevo da Linha Vermelha”, nesta sexta-feira (27).

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista foi socorrido em estado grave. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Pelas imagens, é possível ver o momento em que o motociclista é atingido em cheio pelo carro e cai já desacordado. Populares ainda relataram que o motorista do veículo evadiu-se do local e não prestou socorro à vítima.

