Cachoeiro: Casa de Roberto Carlos reabre ao público nesta terça (10)

A Casa de Cultura Roberto Carlos reabre ao público nesta terça-feira (10). O espaço está temporariamente fechado para visitação pública entre os dias 6 e 9 de junho. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), que informou que o motivo do fechamento é a realização de um serviço de dedetização preventiva.

A intervenção, de acordo com a Semcult, é uma ação necessária para preservar a estrutura do espaço, considerado um dos principais patrimônios históricos do município. O local abriga itens que relembram a infância e a trajetória artística do cantor Roberto Carlos, nascido em Cachoeiro e reconhecido internacionalmente.

Durante o período de dedetização, não há atendimento ao público, nem visitas guiadas. A prevenção contra pragas urbanas visa garantir a segurança dos visitantes e a integridade do acervo exposto no imóvel onde viveu o artista.

Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais da Semcult ou no próprio local, após o período de fechamento.