Cachoeiro: homem é preso com carro roubado e GCM descobre outro crime

Um carro com restrição de furto e roubo foi recuperado e o condutor do veículo preso, na madrugada deste sábado (28), em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), durante patrulhamento preventivo, uma guarnição foi informada pela Central de Videomonitoramento sobre um alerta do Cerco Inteligente da Safra. O sistema indicou que o veículo Fiat Uno Mille, cor azul, com restrição de furto e roubo, estava se deslocando em direção ao Centro da cidade.

Sem informações precisas sobre a rota do veículo, a guarnição se dirigiu inicialmente ao bairro Independência. Em seguida, os agentes foram informados de que o veículo teria passado pela Avenida Etelvina Vivácqua, seguindo em direção ao bairro Vila Rica. Diante disso, os guardas civis seguiram pela principal via do bairro Valão, a Avenida Mauro Miranda Madureira, quando visualizaram o automóvel na Rua José Amaral.

Segundo a GCM, ao realizar a abordagem, o condutor alegou ter pegado o carro com um primo. No entanto, apresentou contradições em suas versões. A consulta ao sistema confirmou que o veículo possuía restrição ativa de furto/roubo.

Devido à insegurança do local da abordagem — tanto para a guarnição, quanto para o detido e para o prestador de serviço que faria o guincho —, foi decidido conduzir o veículo recuperado até o pátio da 7ª Regional, de onde seguiria para um pátio credenciado, ficando sob custódia do Estado.O suspeito foi conduzido à 7ª Regional.

Suspeita de agressão a mulher

Na Delegacia, a GCM recebeu informações por meio do Boletim de Atendimento, que indicava que o suspeito também havia utilizado um facão para ameaçar a vítima, colocando a arma em seu pescoço e privando-a de liberdade, forçando-a a entrar no veículo. Posteriormente, a vítima foi libertada em um local deserto não informado.

Dentro do veículo, foi encontrado um facão, que teria sido utilizado no crime. A arma branca foi entregue à autoridade policial da 7ª Regional, para os devidos procedimentos legais.