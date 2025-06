Cachoeiro: motocicleta furtada é recuperada em terreno baldio

Uma motocicleta com restrição de furto foi recuperada neste sábado (28), por volta das 11h29, em um terreno localizado atrás da Igreja Católica Santa Terezinha, na Rua Zenilda Machado Greggio, no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), uma guarnição foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para averiguar a denúncia de que uma moto estaria abandonada no local, possivelmente aguardando para ser desmontada.

Ao chegarem ao endereço informado, os agentes localizaram uma Honda CG Titan 160 Fan, de cor vermelha. Após consulta no sistema, foi confirmado que o veículo havia sido furtado no município de Rio Novo do Sul, no dia 26 de junho de 2025.

Diante da constatação, a motocicleta foi removida ao pátio credenciado junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), e a ocorrência foi encaminhada à 7ª Delegacia Regional para os procedimentos legais.