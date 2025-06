Cachoeiro revisa Plano de Contingência para Desastres Naturais 

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Defesa Civil Municipal, reuniu representantes de diversas secretarias no Centro de Manutenção Urbana (CMU) para revisar o Plano de Contingência para Desastres Naturais. O objetivo da reunião, realizada nesta quinta-feira (5), foi alinhar e fortalecer as ações preventivas e de resposta a emergências, garantindo mais agilidade, organização e proteção à população em situações críticas.

Durante o encontro, foram discutidos os procedimentos operacionais padrão para atuação em casos como enchentes, deslizamentos e outros eventos climáticos extremos. As secretarias participantes definiram suas atribuições específicas dentro do plano, o que permitirá uma resposta mais rápida, coordenada e eficaz sempre que houver necessidade de atuação emergencial.

O coordenador da Defesa Civil e coronel da reserva, João Antônio Daroz, destacou a importância da preparação antecipada e da atuação conjunta entre os setores da administração municipal. “É fundamental que todos saibam exatamente qual é o seu papel diante de uma situação de emergência. A organização prévia e o alinhamento entre as secretarias são decisivos para salvar vidas, proteger bens e garantir uma resposta eficaz. Estamos nos antecipando aos desafios, com foco na segurança da população”.

A revisão do plano faz parte de uma série de ações da Prefeitura voltadas ao fortalecimento da política de gestão de riscos e desastres, incluindo treinamentos, aquisição de equipamentos e campanhas de conscientização comunitária.

