Câmera flagra acidente com criança que andava de bicicleta em Alegre

Uma câmera de segurança flagrou um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta, neste sábado (28), na Praça 6 de Janeiro, no Centro do município de Alegre.

O vídeo, disponibilizado pela empresa MS Monitoramento, mostra um veículo modelo Fiorino, de cor vermelha, seguindo em direção à Rua Dr. Wanderley. No mesmo instante, uma criança, que vinha de um trecho urbano da BR-482, atravessa a via de bicicleta.

O carro atinge a bicicleta e chega a passar por cima dela. Ao notar o impacto, o motorista interrompe imediatamente o trajeto e para o veículo. Apesar da gravidade da cena, é possível observar nas imagens que o menino se levanta logo após o ocorrido.

Populares que estavam no local informaram que a criança passa bem e não sofreu ferimentos graves. Não houve necessidade de acionamento de equipe médica.

