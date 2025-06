Capixaba abre exposição no Museu Regional do Norte de Minas

Depois de começar o ano com uma exposição coletiva em São Paulo, seguir para uma mostra em Florianópolis, cursar residência artística na Espanha e ainda apresentar seu trabalho na França, a artista capixaba Samira Pavesi se prepara para mais uma exposição.

Na próxima semana, ela inaugura a exposição “O que brota do comum” no Museu Regional do Norte de Minas (MRNM), em Montes Claros (MG), ao lado da artista carioca Denise Calasans.

Selecionadas via edital público, Samira e Denise compartilham a mostra que propõe, segundo a curadora Gabriela Davies, “um deslocamento mínimo, quase imperceptível, que permite o surgimento de novos mundos a partir do banal, do ordinário, do que se infiltra pelas frestas do olhar distraído”. Para Gabriela, “as obras revelam o que acontece no silêncio, o que persiste em brotar — como uma planta que insiste em nascer da rachadura do asfalto.”

A exposição é um convite à desaceleração e à escuta sensível do entorno. “Nesse território compartilhado entre o acaso e a intenção, as artistas conduzem o espectador por trilhas de descoberta material, de gesto e de observação — caminhos que nos fazem repensar o cotidiano sob uma nova luz”, completa a curadora.

“A importância das coisas miúdas é revelar o mundo que se apresenta no universo das suas pequenezas. Assim como os poemas de Manoel de Barros, a arte de Denise Calasans e Samira Pavesi nos convida a olhar para a grandiosidade das coisas menores. Não tenho dúvida de que ‘O que brota do comum’ é o extraordinário!”, também afirma Georgino Jorge de Souza Neto, Diretor do MRNM.

Samira apresenta obras que convidam o público a um mergulho sensível nas formas invisíveis que habitam o cotidiano. Seu trabalho parte da paisagem urbana: grades, telas, madeiras, mechas de sinalização e outros fragmentos descartados da cidade são transformados em poesia visual por meio de assemblages, esculturas e instalações.

“Há, em sua produção, uma arqueologia do agora”, descreve Gabriela Davies. “Como se recolher e recompor os restos do espaço urbano pudesse revelar ritmos ocultos e desenhos espontâneos que escapam à rigidez da função.”

Com composições que exploram a tensão entre liberdade e limite, proteção e aprisionamento, Samira também reafirma em sua obra o compromisso com a sustentabilidade e o reaproveitamento poético da matéria urbana. A artista já participou de residências internacionais em Portugal (NOWHERE e PADA Studios), na Espanha e tem obras em acervos públicos importantes.

Sua participação na mostra representa não apenas o reconhecimento de sua trajetória individual, mas também o fortalecimento da arte capixaba no circuito nacional contemporâneo. Ao lado de Denise Calasans, que desenvolve uma pesquisa pictórica centrada na abstração e no gesto como respiração, Samira compõe um diálogo potente entre o urbano e o orgânico, o concreto e o poético.

Informação

Exposição: O que brota do comum

Artistas: Samira Pavesi (ES) e Denise Calasans (RJ)

Curadoria: Gabriela Davies

Abertura: 13 de junho, às 17h – com presença das artistas

Período: 13/06 a 06/07

Horário: Segunda a sexta, de 08h às 18h

Entrada: Gratuita

Local: Museu Regional do Norte de Minas – Rua Cel. Celestino, 75 – Centro, Montes Claros/MG

Produção: Luana Z. – Atelizê Produção Cultural