Cariacica: assassinato de jovem em parque deixa moradores assustados

Na noite deste sábado (28), um jovem de 19 anos foi morto a tiros em um parque no bairro Campina Grande, em Cariacica.

De acordo com relatos de moradores, os disparos aconteceram de forma repentina e intensa — mais de 10 tiros foram ouvidos na região. A vítima estava sentada em um balanço e conversava com adolescentes quando criminosos chegaram em um carro e efetuaram os disparos.

O jovem morreu no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica conduz a investigação do caso. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil informou que detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto, para não atrapalhar o trabalho das equipes responsáveis.

A corporação reforça que a população pode colaborar com informações que ajudem na elucidação do crime. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, que permite o envio de imagens e vídeos. O sigilo das informações é garantido.

