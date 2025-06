Cariacica: Governo do Estado inaugura UBS e melhorias em ruas

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, esteve, nesta sexta-feira (27), no município de Cariacica para a entrega de obras de infraestrutura, de adaptação às mudanças climáticas e na área da educação. Foi entregue a drenagem e pavimentação em 20 ruas do bairro Retiro Saudoso, que também recebeu uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). Também foi inaugurada uma obra de contenção de uma grande encosta no bairro Porto de Santana. O investimento total ultrapassa R$ 28 milhões.

“Cariacica depende de uma boa infraestrutura. Já fizemos o viaduto Dona Rosa, agora faremos um outro em Alto Lage. Estamos resolvendo os problemas de infraestrutura de Cariacica e de todo o Estado. Quem viu como era Retiro Saudoso e quem vê como é agora, pode ter a dimensão de quanto o investimento público pode mudar a vida das pessoas. Quantas pessoas sonharam com essas ruas pavimentadas e drenadas? Quantas pessoas sonharam com uma unidade de saúde moderna desse jeito? O que a gente conquista na vida pública é confiança e você só consegue com resultados”, afirmou o governador.

Com investimento superior a R$ 26 milhões, o Governo do Estado realizou a drenagem e pavimentação em 20 ruas do bairro Retiro Saudoso, beneficiando diretamente 1.583 moradores. A intervenção contemplou a pavimentação asfáltica de 28 mil metros quadrados e a pavimentação em blocos de concreto de 8.300 metros quadrados, promovendo melhorias significativas em mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de vida para a população local.

As vias contempladas foram: Aguiar, Cardeal, Trinca Ferro, Alvarenga, Andorinhas, Canário Belga, Araponga, Projetada 1 (ramo 500), Onze de Agosto, Calopsita, Arara Azul, Gavião, Gaivotas, Sabiá, Tucano, Curió, Azulão, Bela Vista, Pica Pau e Rua T.

“Essa é mais uma entrega que representa o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento urbano de Cariacica. São obras que transformam realidades e geram dignidade para as famílias. Essa intervenção no Retiro Saudoso é um exemplo concreto de como o investimento em infraestrutura melhora diretamente a vida das pessoas”, afirmou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Primeira UBS do APS+10 em Cariacica

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande inaugurou a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) contemplada pelo Plano Decenal APS+10 no município de Cariacica. A nova unidade de Retiro Saudoso contou com o investimento estadual de R$ 2,15 milhões e foi construída seguindo o modelo arquitetônico da Secretaria da Saúde (Sesa). A inauguração teve também a presença do prefeito Euclério Sampaio e do secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Cariacica é um dos 52 municípios capixabas que aderiram ao Componente de Infraestrutura do Plano Decenal APS+10. A cidade, que fez aniversário de 135 anos nessa terça-feira (24), foi contemplada com três unidades, sendo a de Retiro Saudoso a primeira a ser entregue. A inauguração foi de forma simbólica, uma vez que os atendimentos já foram iniciados. As demais unidades básicas são dos bairros de São Geraldo e de Porto Santana, totalizando um investimento estadual de R$12 milhões na construção das três novas unidades.

“É uma nova unidade no município de Cariacica e que representa mais dignidade, qualidade no atendimento e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde, além da modernização. Temos ainda mais duas unidades a serem entregues na cidade que auxiliarão na garantia do atendimento de qualidade e mais qualidade de vida”, reforçou o secretário Tyago Hoffmann.

O Plano Decenal SUS APS +10 tem por objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde mais humanizados, acolhedores e resolutivos, por meio da elaboração de ações e programas para a qualificação da APS – Atenção Primária à Saúde, no Estado. O Componente de Infraestrutura contempla 52 municípios com repasse de recursos para construção de 108 novas unidades básicas de Saúde em todo Espírito Santo, totalizando R$261 milhões em investimentos estaduais.

Mais investimentos

Outra importante entrega foi a contenção de encosta no bairro Porto de Santana, em Cariacica. O investimento foi realizado com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, beneficia três mil pessoas, de forma direta e indireta. As intervenções contemplam uma área de sete mil metros quadrados com a construção de cortina atirantada e muros, localizada na Rua Gabino Rios, numa extensão de 300 metros, de um extremo ao outro.

A área mapeada é considerada a de maior risco de deslizamento do município, de acordo com o laudo emitido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Além de residências, a área da Rua Gabino Rio conta com uma padaria, revenda de gás e outros estabelecimentos comerciais.

“Com a execução desse investimento, sob a liderança do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, proporcionamos proteção à vida de quem mora, trabalha e circula na área, evitando também ocorrência de danos materiais”, comentou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, gestora do Fundo Cidades – que já repassou ao Município desde 2022 um total de R$ 103,4 milhões para a realização de projetos e execução de obras.