Carro furtado em Cariacica é recuperado pela Guarda de Vitória

Com auxílio da tecnologia, a Guarda Civil Municipal de Vitória recuperou um carro furtado prendeu duas pessoas, na manhã da última quinta-feira (26), em Jardim da Penha.

O veículo, que havia sido furtado em Campo Grande, Cariacica, na madrugada desta quinta-feira, foi identificado pela Central de Monitoramento.

A partir disso, equipes de patrulhamento da Guarda de Vitória foram acionadas pelos operadores e conseguiram interceptar o carro na Avenida Dante Michelini, próximo à orla de Camburi.

Para o Inspetor Albert, da Equipe Setorial da Guarda de Vitória, a ação demonstra a importância do uso estratégico da tecnologia no combate ao crime.

“Essa ocorrência é mais um exemplo de como a Central de Monitoramento e o trabalho das nossas equipes em campo contribuem para a segurança da cidade. A integração entre tecnologia e patrulhamento garante resultados rápidos e eficientes”, destacou.

Durante a abordagem, um casal que estava no veículo foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. O motorista – um homem de 32 anos, com passagens por tráfico e assalto -, alegou ter pegado o carro abandonado no Centro de Vitória. Contra a mulher, de 23 anos, havia inicialmente pendências enquanto menor de idade. Na delegacia, foi constatado que já não havia mais validade e ela foi liberada.