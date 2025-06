Casa Roxa celebra o Orgulho LGBTQIA+ de 18 a 21/6 em Marataízes

Marataízes se prepara para receber a 4ª edição da Semana +Visibilidade +Orgulho, uma iniciativa promovida pela Casa Roxa Cultural com recursos da Secretaria da Cultura do Espírito Santo, por meio do Edital 04/2023 – Valorização da Diversidade Cultural Capixaba (Linha 01 – Culturas da Diversidade).

O projeto integra também o calendário cultural da Casa Roxa como ação continuada, contemplada no Edital de Programação Cultural da Lei Paulo Gustavo para Espaços Culturais.

Neste ano, o projeto chega ainda mais fortalecido, com o tema “Cidade: Espaços de Luz para Todes”, e identidade visual que une um grande sol amarelo – representando o litoral sul capixaba – às cores do arco-íris, símbolo universal da diversidade. A proposta é iluminar os territórios com debates, arte, afeto e cidadania.

Durante quatro dias de programação gratuita, entre os dias 18 e 21 de junho, o evento irá reunir oficinas, rodas de conversa, workshops, intervenções artísticas e uma grande caminhada no calçadão da orla. Além de atividades formativas, haverá também uma tenda de serviços sociais, oferecendo atendimento jurídico, escuta qualificada e ações de cuidado.

Vidas LGBTQIAPN+ interrompidas pelo ódio e pela violência

Um dos principais propósitos da iniciativa é visibilizar as narrativas LGBTQIAPN+ que ainda são silenciadas, sobretudo em territórios periféricos. Neste ano, o projeto também presta homenagem às vidas LGBTQIAPN+ interrompidas pelo ódio e pela violência. O Brasil segue sendo um dos países que mais mata pessoas LGBTQIAPN+ no mundo, segundo dados do Grupo Gay da Bahia e da ANTRA. A arte, a escuta e a mobilização territorial tornam-se, assim, formas de enfrentamento e reexistência.

A Semana +Visibilidade +Orgulho já foi reconhecida por sua relevância ao receber prêmios como o Edital Sérgio Mamberti de Cultura Viva (Ministério da Cultura) e o Prêmio DiversidadES (Secretaria de Direitos Humanos/ES). Em uma região marcada por fortes traços conservadores e religiosos, o projeto atua como uma potente plataforma de acolhimento, formação e resistência para a população LGBTQIAPN+.

Programação Completa – Semana +Visibilidade +Orgulho 2025

Quarta-feira – 18/06 | 18h às 22h

Palestra Magna – Guilherme Nascimento

Abertura oficial com reflexão sobre políticas culturais, memória e os desafios da comunidade LGBTQIAPN+ em territórios conservadores.

Roda de Conversa – Fábia Araújo

Trocas sobre permanência no mercado de trabalho, superação de barreiras sociais e protagonismo LGBTQIAPN+ na economia criativa.

Quinta-feira – 19/06 | 18h às 22h

Intervenção Urbana – Yuri Simões

Painel artístico coletivo sobre identidade visual, arte de rua e liberdade de expressão.

Oficina – Thamilles Rodrigues

Customização e moda periférica com foco em sustentabilidade, empoderamento e reaproveitamento de roupas.

Sexta-feira – 20/06 | 18h às 22h

Painel de Debate – Gabriel Victor de Oliveira

Juventudes, raça, sexualidade e enfrentamento à LGBTfobia institucional e social.

Workshop – Yasmim Pedroni

Automaquiagem, autoestima e geração de renda com foco em beleza e identidade.

Sábado – 21/06 | 8h às 16

Festival LacrAção – Das 8h às 14h – Performances e celebração da cultura LGBTQIAPN+ com:

Bárbara Pérez – Performance poética e jongo tradicional.

– Performance poética e jongo tradicional. Kiara – Vogue e stiletto com ancestralidade.

– Vogue e stiletto com ancestralidade. Bruno Mota – Exibição audiovisual e roda sobre visibilidade LGBTQIAPN+.

– Exibição audiovisual e roda sobre visibilidade LGBTQIAPN+. Babalorixá Wilfrain Pimentel – Intervenção espiritual e acolhimento religioso.

– Intervenção espiritual e acolhimento religioso. Alleh – Dança afro-brasileira de resistência.

– Dança afro-brasileira de resistência. Cláudia Voltz – Dublagem drag com cultura pop.

Caminhada – Unindo Gentes Pelo Respeito – 14h

Ato coletivo na orla central de Marataízes reunindo artistas, mediadores e comunidade.

Tenda de Serviços Sociais – 7h às 14h

Ithalo Luan – Corte de cabelo e penteados como cuidado e identidade.

– Corte de cabelo e penteados como cuidado e identidade. Sara Simões – Escuta ativa, auxílio na emissão de documentos e construção de currículos.

– Escuta ativa, auxílio na emissão de documentos e construção de currículos. Rodolpho Waeyne – Atendimento jurídico gratuito para a comunidade.

A produção executiva é assinada pelo arte-educador e ativista Guilherme Nascimento, com apoio técnico, formativo e artístico da equipe do Ponto de Cultura Casa Roxa, coletivo do qual é fundador e gestor. Reconhecida nacionalmente por sua atuação em territórios periféricos, a Casa Roxa se destaca na defesa da diversidade, da arte e dos direitos humanos.