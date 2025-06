‘Chespirito: Sem Querer Querendo’: a série sobre Chaves e Chapolin

Uma nova série foi lançada na plataforma HBO Max contando a história de Roberto Gómez Bolaños, o criador do Chaves e Chapolin. “Chespirito: Sem Querer Querendo” é uma dramatização sobre a vida e a carreira do humorista mexicano que virou ícone da TV.

A produção acompanha desde a infância de Bolaños (1929-2014) até os anos de maior sucesso, entre as décadas de 1950 e 1980. O foco não está só no Chaves, mas em toda a trajetória de Roberto: como ele começou como publicitário, sua carreira como roteirista e o desenvolvimento de personagens como Chapolin Colorado, Doutor Chapatin e, claro, Chaves.

Além de ser uma celebração sobre o processo criativo do humorista, há também espaço para momentos mais delicados, como certos conflitos com Carlos Villagrán, o Quico, e o início do romance com Florinda Meza, a Dona Florinda, quando Bolaños ainda era casado.

Embora os dois sejam retratados, houve uma troca de nomes por conta de questões legais: na série, ele se chama Marcos Barragán; e ela recebeu o nome de Margarita Ruíz. A atriz disse não aprovar o seriado: “Não há respeito pela minha pessoa e muito menos pela verdade”. A escolha do elenco levou dois anos.