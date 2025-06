Colatina: corpo em estado de decomposição é encontrado dentro de casa

Na tarde do último sábado (28), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes 190) recebeu uma denúncia relatando mau cheiro vindo de uma residência localizada no bairro Perpétuo Socorro, em Colatina. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram um homem em óbito dentro do imóvel.

A perícia foi chamada e a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que aguarda os resultados dos exames para dar continuidade à investigação.

O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, também em Colatina, onde será submetido a exame cadavérico com o objetivo de identificar a vítima e determinar a causa da morte.

De acordo com a legislação vigente, o laudo pericial deve ser emitido em até 10 dias. No entanto, esse prazo pode ser prorrogado a pedido dos peritos. Caso sejam necessários exames laboratoriais adicionais, o processo pode se estender: exames de DNA podem levar até 30 dias, enquanto exames toxicológicos mais amplos e análises histopatológicas — que envolvem avaliação microscópica de tecidos — podem demorar entre 60 a 90 dias.