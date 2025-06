Colatina debate futuro urbano na 6ª Conferência Municipal das Cidades

Com o objetivo de fortalecer o debate sobre o desenvolvimento urbano sustentável e democrático, Colatina realizou nesta quarta-feira (25), no Centro de Ciência do município, a 6ª Conferência Municipal das Cidades, com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

O evento foi convocado pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e pelo Prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, reunindo gestores municipais e convidados.

A programação contou com palestras de especialistas convidados, que ofereceram diretrizes para transformar os desafios urbanos em oportunidades de inovação e inclusão.

A primeira palestra foi com e especialista em Práticas Pedagógicas para professores, Alexandre Cypreste Amorim. O tema abordado foi “Ilhas de Calor em Colatina: Análises e Diretrizes para Redução dos Impactos Climáticos”. Na sequência, o mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutor em Geografia, Leandro Camatta de Assis, palestrou sobre os “Desafios da Mobilidade Urbana em Colatina: Caminhos para cidades mais acessíveis e eficientes”.

Encerrando o ciclo de palestras, a especialista em Educação e mestra em Engenharia Civil, Amabeli Dell Santo falou sobre “Políticas Habitacionais em Colatina: Desafios e Possibilidades”, discutindo o cenário atual da habitação no município.

Além dos debates temáticos, um dos momentos importantes da conferência foi a análise e aprovação do Regulamento, documento fundamental para orientar os trabalhos e garantir a legitimidade do processo. Elaborado previamente pela Comissão Organizadora, o regulamento foi pactuado coletivamente pelos participantes, reafirmando o caráter democrático e participativo.