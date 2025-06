Comércio varejista capixaba tem o melhor abril dos últimos 20 anos

Mais uma vez, o Espírito Santo foi destaque na região Sudeste: o comércio varejista capixaba liderou o crescimento da movimentação do setor de janeiro a abril deste ano, que subiu 4,3%, enquanto a média nacional chegou a 2,1%, mesmo percentual de Minas Gerais, seguido de São Paulo (1,5%) e Rio de Janeiro (-2,2%). Isso demonstra que o estado cresceu duas vezes mais que a média brasileira.

Outro dado que chama a atenção é que o índice de volume de vendas de abril chegou a 113 pontos (acima de 100 é considerado satisfatório), o maior nível para o mês dos últimos 20 anos. Ao avaliar o mês de abril de 2025 com o mesmo período de 2024, a alta do Espírito Santo foi de 5,2%, enquanto os dados do país e do Sudeste foram de 4,8% e 3,2%, respectivamente. Esses resultados revelam que a economia capixaba está aquecida.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, ressaltou que a média de crescimento do Sudeste de janeiro a abril foi de 1,4%, o que significa que a alta capixaba (4,3%) foi três vezes maior que o avanço da região.

“Os dados indicam uma perspectiva otimista para a economia do Espírito Santo. A elevação nas vendas do varejo pode intensificar os investimentos capixabas, possibilitando a geração de mais emprego e renda. Além disso, o bom desempenho dos indicadores do comércio sinaliza um possível fortalecimento da demanda interna e uma melhora nas condições de vida da população”, detalhou Spalenza.

Comércio varejista do ES

Quanto aos segmentos que apresentaram melhor desempenho em abril, ao comparar a movimentação deste ano com a do mesmo período de 2024, o destaque vai para tecidos, vestuário e calçados (20,8%); artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (11,4%); equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (8,6%); e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (6,2%).

Já o varejo ampliado – que inclui outros setores do atacado e do atacarejo – apresentou alta de 4,1% no acumulado de janeiro a abril, sendo que o setor cresceu 8,2 vezes mais que o Sudeste (0,5%) e 4,1 vezes mais que a média brasileira (1%). Em abril de 2025, o segmento atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo se destacou com forte crescimento de 30% na comparação com o mesmo mês de 2024 e de 24,2% no acumulado do ano. O de veículos, motocicletas, partes e peças teve leve queda (0,7%) de janeiro a abril. Já o setor de material de construção registrou expansão (3,4%) no acumulado do ano.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.

Expectativa de vendas

Com base nos resultados da PMC, espera-se que a movimentação financeira do varejo capixaba em julho se aproxime de R$ 7.245.908.178,40, uma alta de 5,87% em relação ao mesmo mês de 2024. A estimativa do Connect Fecomércio-ES é que as vendas em junho tenham chegado a R$ 6.977.521.535,21, sendo 8,18% a mais na comercialização em relação ao mesmo período do ano passado.

O crescimento no primeiro semestre de 2025 deve ser equilibrado entre os dois trimestres. Contudo, estima-se que as vendas no segundo trimestre superem em R$ 374 milhões as do primeiro.

A movimentação financeira prevista foi estimada utilizando os dados disponibilizados pelo IBGE na PMC até abril deste ano, da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) de 2022 e do Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor (SNIPC) até junho de 2025.