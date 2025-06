Confiança dos empresários do ES do comércio volta a crescer em maio

Após quedas consecutivas, o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC) no Espírito Santo ganhou fôlego e registrou alta de 2% em maio na comparação com o mês anterior. O indicador revelou boas expectativas para os próximos meses, além de elevação na intenção de investir nos negócios, nos estoques e na contratação de funcionários.

Mesmo o nível de confiança capixaba (99,1 pontos) ainda abaixo da linha do otimismo (acima de 100 pontos), o resultado mostra sinais de melhora e recuperação. Além disso, o índice é um dos maiores registrados entre os estados da região Sudeste, ficando acima da média regional. Rio de Janeiro alcançou 93,9 pontos, enquanto Minas Gerais chegou a 99 e São Paulo, 99,4 pontos. Já a média brasileira ficou em 100,8 pontos.

As análises são de levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Para o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o avanço na comparação mensal sinaliza uma reversão de tendência frente aos desafios do cenário econômico.

“Esse movimento de alta revela que os empresários capixabas estão mais confiantes para os próximos meses, reagindo a expectativas de melhora no consumo e maior estabilidade nas condições de crédito. O Espírito Santo, mais uma vez, demonstra protagonismo na região Sudeste ao liderar o crescimento da confiança no comércio e figurar entre os estados com melhor desempenho na variação mensal, reforçando sua resiliência no cenário regional”, ressaltou Spalenza.

Confiança dos empresários do ES

Entre os estados do Sudeste, Espírito Santo e Minas Gerais foram os mais cresceram em maio: 2%, enquanto a média de variação nacional foi de 1,6%.

Ao analisar os subíndices do ICEC, o de expectativas futuras – que avalia a economia, o setor e a empresa para os próximos meses –, teve alta de 4,7%. Já o de intenções de investimentos, que leva em conta a empresa, a situação dos estoques e a contratação de funcionários, subiu 5,3%.

“Esses dados mostram que os empresários capixabas estão retomando gradualmente o otimismo em relação ao segundo semestre. Os destaques ficam com as expectativas futuras para o setor, subíndice que teve alta de 7,2%, sugerindo que o comércio capixaba começou a sinalizar uma retomada da confiança na geração de empregos. Já a situação dos estoques subiu 4,1%, o que aponta para um possível movimento de recomposição diante da expectativa de melhora na demanda”, detalhou o coordenador do Connect.

Para Spalenza, o empresário capixaba tem demonstrado capacidade de adaptação e resiliência frente aos desafios econômicos. “O Espírito Santo tem se destacado nacionalmente por sua organização, força regional e capacidade de reação. O avanço de maio pode ser o início de um novo ciclo de confiança. O momento exige atenção, mas também abertura para enxergar as oportunidades de retomada”, concluiu.