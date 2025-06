Confira a programação do último dia da Festa de Cachoeiro

Neste domingo (29), último dia da Festa de Cachoeiro, a programação começa às 16h30, voltada especialmente para o público infantil. O evento acontece no Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto.

Entre as atrações, está a apresentação divertida e interativa da Tina Show, que promete encantar crianças e famílias com música e brincadeiras.

Às 18h30, o rodeio volta a ser a atração central da arena, trazendo mais uma rodada de montarias e performances emocionantes. Já às 20h30, a festa se despede em grande estilo, com o show da dupla Bruno & Barretto, que traz para o palco o melhor do sertanejo universitário, com hits como “Farra, Pinga e Foguete” e “Eu Quero É Rolo”.

A entrada é gratuita e o evento conta com praça de alimentação, parque de diversões, feira de artesanato e infraestrutura preparada para receber o público com conforto e segurança.

Realizada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a festa é um dos eventos mais tradicionais do município e marca as comemorações pelo aniversário da cidade.