O dia de Corpus Christi, celebrado 60 dias após a Páscoa, levanta uma dúvida comum entre os brasileiros: Corpus Christi é feriado? A resposta varia de acordo com a cidade. Em 2025, a data cairá em 19 de junho, uma quinta-feira, e será considerada feriado municipal em 18 capitais brasileiras. No entanto, no calendário nacional, trata-se de um ponto facultativo, ou seja, cada município tem autonomia para decidir se haverá ou não folga.

A celebração de Corpus Christi é uma tradição da Igreja Católica, marcada por missas, procissões e a ornamentação de ruas com tapetes coloridos que representam símbolos religiosos. A data comemora a instituição da Eucaristia, ou seja, a presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados durante a missa.

Embora Corpus Christi não seja um feriado nacional, como o Natal ou o Dia da Independência, muitos municípios incluem a data em suas leis locais como feriado religioso. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná têm várias cidades que adotam a folga oficial, o que cria um efeito prático semelhante ao de um feriado prolongado, já que muitas empresas e órgãos públicos suspendem as atividades.

Para saber se Corpus Christi é feriado na sua cidade, o ideal é consultar a legislação municipal ou verificar o calendário oficial divulgado pela prefeitura. Em algumas localidades, a data é usada para “emendar” com a sexta-feira, criando um recesso estendido, o que movimenta o turismo e o comércio em regiões com atrativos religiosos ou turísticos.

Em resumo, Corpus Christi é ponto facultativo no Brasil, mas pode ser feriado municipal onde houver lei específica. Em 2025, milhões de brasileiros poderão contar com um dia de descanso no meio da semana, o que reforça a importância de planejar compromissos e viagens com antecedência.