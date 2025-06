Detran promove ações educativas para 1.300 alunos no interior do ES

Na última semana, do dia 23 a 27 de junho, a equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) viajou até Boa Esperança para levar ações de conscientização para segurança no trânsito para estudantes de cinco escolas municipais.

A ação promoveu palestras e contação de histórias sobre comportamentos seguros no trânsito para alunos de seis a 14 anos das escolas municipais Prof.ª Ubaldina Santo Amaro do Amaral, Prof.ª Isaura de Almeida, Santo Antônio, Quilometro Vinte e Anadryr de Almeida Marchiori.

O Detran|ES levou diversão para as crianças por meio do jogo “Transitolândia”, uma simulação de trânsito para que os alunos possam aprender sobre leis de trânsito e o que cada placa significa de forma lúdica e divertida.

O Órgão também fez apresentações com fantoches sobre os cuidados no trânsito. Os bonecos são utilizados com as crianças para tornar o ensino mais atrativo e facilitar o aprendizado.

Como solicitar ações educativas do Detran|ES

A instituição ou pessoa interessada deverá acessar o Portal de Ações Educativas, utilizando seu login do Acesso Cidadão, da sua conta Gov.br, ou ainda com seu certificado digital.

Na página inicial, basta clicar na opção “Abrir solicitação” para escolher o tipo de ação educativa desejada e preencher todos os campos com as informações solicitadas. Após o envio, o interessado receberá um e-mail de confirmação e poderá acompanhar o andamento da solicitação no mesmo portal.