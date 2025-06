Dr. Bruno Resende realizará audiência pública sobre a ferrovia EF-118

O deputado Dr. Bruno Resende, presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul Capixaba, está convidando lideranças políticas, empresariais e comunitárias e também a população em geral para a audiência pública que se realiza na próxima terça-feira, dia 1º de julho, em Anchieta, para debater os impactos da construção da Estrada de Ferro 118 no desenvolvimento econômico da região.

A audiência pública contará com a participação do vice-governador Ricardo Ferraço e será realizada na Câmara Municipal de Anchieta, a partir de 17h30, na terça.

Dr. Bruno destaca a importância do encontro: “A economia do Sul Capixaba e de todo o Espírito Santo vai crescer muito nos próximos anos, com esse investimento que vai ligar os portos do nosso Estado aos portos do Rio de Janeiro. Os investimentos vão gerar milhares de empregos e de oportunidades de negócio, e é muito importante participar desse debate”, afirma o deputado, ressaltando a presença do vice-governador Ricardo Ferraço.

O vice-governador também tem se destacado como grande defensor do investimento.

A EF-118 deve começar a sair do papel no ano que vem. O traçado da obra está dividido em três partes: o primeiro deles é o Ramal de Anchieta, um trecho de 80 km entre o município de Santa Leopoldina e Anchieta, justamente o local da audiência pública.

O segundo trecho da EF-118 vai de Anchieta ao município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, e o terceiro trecho vai de São João da Barra a Nova Iguaçu, no Rio.

Infraestrutura

Conhecido também como Vitória-Rio ou Anel Ferroviário do Sudeste, esse grande projeto de infraestrutura vai conectar portos do Espírito Santo aos portos do Rio, conectando também o ES a outras ferrovias do país, ampliando a competitividade do Estado e dando nova dinâmica para a economia capixaba, destaca Dr. Bruno.

“Precisamos nos mobilizar para preparar a região, com união e planejamento estratégico, para potencializar as oportunidades desse grande investimento que vai impulsionar o desenvolvimento econômico do Sul Capixaba e de todo o Espírito Santo. É muito importante a participação de todos”, destaca Dr. Bruno Resende.

Saiba mais

Audiência Pública – Desenvolvimento Econômico: os impactos da construção da EF-118

Terça-Feira, 1º de julho

17h30m

Câmara Municipal de Anchieta