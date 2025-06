Edital incentiva criação de startups no Espírito Santo

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) abriu o Edital 15/2025 – Programa Gênesis, com foco na geração de ideias inovadoras e estímulo à abertura de startups na Microrregião Rio Doce. As propostas devem ser submetidas exclusivamente pelo site www.sigfapes.es.gov.br até as 17h59 do dia 1º de agosto de 2025.

O objetivo é fomentar o empreendedorismo tecnológico e incentivar novos negócios de base inovadora no Estado. O valor total disponível para esta chamada pública é de R$ 600 mil.

Interessados podem acessar o edital completo clicando aqui e, em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

A iniciativa visa fortalecer o ecossistema de inovação da região e contribuir com o desenvolvimento econômico e tecnológico do Espírito Santo.