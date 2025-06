Eduarda Braum pode trazer 1º título internacional de Miss para o ES

Natural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, Eduarda Braum, de 23 anos, conquistou o título de Miss Supranational Brasil 2025 durante o concurso realizado e transmitido diretamente de Balneário Camboriú (SC), em março deste ano, e nesta semana esta prestes a conquistar o primeiro titulo internacional para o Espírito Santo no concurso Miss Supranational 2025 direto da Polônia, concorrendo com vários outros países.

Eduarda foi Miss Universo Espirito Santo 2021 e conquistou o TOP10 no Miss Universo Brasil 2021, desde então a coordenação estadual do Espirito Santo vem apostando em Eduarda Braum para representar o estado em novos concursos.

“Eduarda Braum nasceu conquistar os palcos internacionais, desde que a conheci em 2021 acreditei e sonhei junto com ela este sonho, e hoje estamos o tornando realidade! A simplicidade e o brilho próprio de Eduarda é algo raro dificil de encontrar”, nosso papel aqui no Espirito Santo é pavimentar o caminho e contar com a garra e determinação das nossas misses capixabas”, afirma Charles Souza, coordenador estadual do Miss Espirito Santo.

Desde sua eleição, Eduarda tem passado por uma preparação intensa, com foco em passarela, comunicação, produção de imagem, mídias sociais e projetos sociais, consolidando-se como uma das grandes favoritas ao título de Miss Supranational 2025. Seu nome aparece nas primeiras posições de praticamente todos os principais Hot Picks e listas de especialistas do setor, tanto no Brasil quanto no exterior.

Fotos: Miss Brasil CNB

Miss Supranational 2025

Além da performance consistente nas etapas da competição, Eduarda tem chamado atenção pela simpatia, carisma e pela maneira como se conecta com pessoas de diferentes nacionalidades. O público mundial e a organização do concurso têm demonstrado grande carinho por ela, reforçando o favoritismo brasileiro nesta edição.

A grande final acontece no próximo dia 27 de junho, às 20h (horário local da Polônia), no Amfiteatr Parku Strzeleckiego, localizado em Nowy Sącz, na Polônia. No Brasil, a transmissão ao vivo começará às 15h (horário de Brasília). Durante todo o confinamento, Eduarda está hospedada no tradicional Hotel Belmonte Krynica-Zdrój, em Krynica-Zdrój, também na Polônia.

O Miss Supranational, presidido por Gerhard Lipinski, chega em 2025 à sua 16ª edição na Polônia, consolidado como um dos mais importantes concursos de beleza do mundo. O evento faz parte do seleto grupo de concursos da categoria Grand Slam, ao lado de nomes como Miss Universo e Miss Mundo.

Representatividade

No Brasil, o Miss Supranational é uma franquia do CNB, Concurso Nacional de Beleza, organização que está no mercado há quase 20 anos. Marina Fontes, diretora do CNB desde 2014 e profunda conhecedora do Miss Supranational, destaca o perfil da representante brasileira nesta edição:

“A Eduarda tem exatamente o perfil que a organização busca. Ela tem o físico desejado, mas vai muito além disso: é carismática, simpática, uma pessoa de coração bom, e tudo está se encaixando muito bem com os valores da organização do Miss Supranational.”, afirma Marina.

Representando não apenas sua cidade natal, mas também a força e a diversidade da beleza brasileira, Eduarda Braum segue na disputa pelo título máximo, levando consigo o apoio de fãs de todo o Brasil e admiradores ao redor do mundo.