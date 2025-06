Em constante evolução, Grupo Folha do Caparaó completa 21 anos

O Grupo Folha do Caparaó completa, nesta quarta-feira, 4 de junho, 21 anos de existência. Idealizado e fundado pelo empresário Elias Carvalho Soares, a empresa nasceu em Guaçuí, na região do Caparaó, onde mantém sua sede, expandiu para Cachoeiro de Itapemirim em 2009 e, em 2024, chegou à capital do Espírito Santo, Vitória.

Atualmente, a Capital Secreta do Mundo é sede do portal AQUINOTICIAS.COM, líder absoluto em audiência no Sul do Espírito Santo, e um dos quatro maiores portais de notícias do Estado. Aliás, em Vitória, a filial conta com uma redação e um estúdio de podcast.

Em 4 de junho de 2004, Elias Carvalho fundou o então jornal Folha do Caparaó com a missão de integrar os municípios do Caparaó Capixaba. Não demorou muito para que o veículo tivesse a necessidade de se comunicar com todo o Sul do Espírito Santo. E, em 2009, o Folha do Caparaó chegou à Cachoeiro de Itapemirim, passando a cobrir 28 municípios.

“Nestes 20 anos foram muitos os desafios. O primeiro e maior deles foi manter a humildade de ter sim o ‘poder’ da comunicação, mas usando sempre este ‘poder’ para o bem para coisas propositivas”, comenta Elias Carvalho.

No entanto, ao longo do caminho, foi integrado ao grupo o portal AQUINOTICIAS.COM, maior fonte de informação da região.

“O AQUINOTICIAS.COM mostrou ao Sul do Espírito Santo uma nova forma de fazer jornalismo. Trouxemos para a região a notícia rápida e comprometida com a verdade. Além de uma aproximação maior com nossos leitores, destacando o que nossa região tem melhor em turismo e desenvolvimento econômico”, continua.

Grupo Folha do Caparaó

O Grupo Folha do Caparaó não parou de cresceu e deu origem à GFC Eventos, empresa que realiza grandes eventos no Espírito Santo, como: o Festival de Inverno de Guaçuí, que será realizado entre os dias 3 a 6 de julho, referência no Espírito Santo e que reúne grandes nomes da música do Brasil – neste ano: Marcelo Falcão e Zé Ramalho entre as principais atrações; e o Prêmio Marcas Líderes, que reconhece e valoriza as grandes empresas da região.

“Somos um veículo que trabalhamos isso de forma propositiva. Sempre com respeito às pessoas, dando simplesmente a notícia como ela é, sem inventar notícia, sem denegrir ninguém. Somos um veículo sério, que trabalha e respeita as pessoas, respeita os sentimentos e respeita a notícia como ela realmente é”, completa Elias.