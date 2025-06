Encontro Nacional de Startups transforma o ES no estado da inovação

O Espírito Santo será o centro das atenções no cenário da inovação nacional com a realização da Feira InovaES – Encontro Nacional de Startups, nos dias 29 e 30 de julho, em Vitória.

A iniciativa tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

O evento reunirá 150 startups, sendo 30 de fora do Estado. Além de claro, promover uma programação intensa com palestras de especialistas, mostras de robótica, jogos digitais, atrações culturais, show nacional e o aguardado Desafio de Startups, que premiará os projetos mais inovadores com até R$ 10 mil.

“Quero fazer um convite especial a todo o ecossistema de inovação capixaba: venham viver esse novo momento com a gente! O Espírito Santo está abrindo as portas para ideias, conexões e oportunidades e o A InovaES é parte dessa virada que estamos construindo, com políticas públicas que colocam a ciência, a tecnologia e a inovação no centro do desenvolvimento do nosso Estado. Acreditamos na força das startups, na criatividade dos nossos jovens, na potência dos nossos institutos e universidades. E queremos todos vocês juntos, somando e impulsionando essa transformação que já começou em todo o Estado”, destaca o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) Bruno Lamas.

Além de movimentar o setor produtivo e gerar negócios (com expectativa de R$ 20 milhões em volume), a feira também fortalece a educação científica e tecnológica, com a participação de instituições como IFES, UFES, CEET Vasco Coutinho e Instituto Jones dos Santos Neves. A expectativa é de reunir cerca de 10 mil pessoas nos dois dias de evento, com entrada gratuita e atividades para todos os públicos.

A feira integra o projeto InovaES, apoiado pela Secti, por meio do programa InovaPop, que tem como missão descentralizar e democratizar o acesso à inovação em todo o território capixaba. A InovaES não para por aí: após Vitória, o evento seguirá para Jaguaré (em agosto) e Colatina (em setembro), promovendo oportunidades e conectando talentos no interior do Estado.

Sílvio Meira

Palestrante dos mais aguardados no evento, o Prof. Silvio Meira, fará uma palestra na quarta-feira (30/07). Ele é um dos fundadores e cientista-chefe da TDS Company e um dos fundadores do Porto Digital, no Recife-PE, onde preside o Conselho de Administração. Autor de mais de 300 artigos científicos e mais de 1.000 textos sobre tecnologias da informação e seu impacto. Em 2011 foi escolhido por O Globo como personalidade do ano da economia brasileira. Em 2013, a Revista Galileu o escolheu um dos 100 brasileiros mais influentes na web. Em 2021, recebeu o prêmio Newton Faller da Sociedade Brasileira de Computação. É acadêmico honorário da Academia Pernambucana de Ciências desde 2021. Em 2023, foi eleito Eminente Engenheiro pelo Instituto de Engenharia, no 60º ano do prêmio.

Serviço

Feira InovaES – Encontro Nacional de Startups

Local: Ilha Buffet – Clube Álvares Cabral – Vitória/ES

Ilha Buffet – Clube Álvares Cabral – Vitória/ES Data: 29 e 30 de julho

29 e 30 de julho Horário: 9h às 19h

9h às 19h Entrada gratuita | Classificação livre

Realização: HCL Produções

HCL Produções Apoio: Governo do Estado do Espírito Santo, Secti, Sebrae e Aderes

Governo do Estado do Espírito Santo, Secti, Sebrae e Aderes Informações: (27) 99992-0784 | @inovaespiritosanto

Programação

29/7 – terça-feira

9h – Abertura da feira com Banda Casaca

10h – Abertura oficial com autoridades

10h30 – Palestra com Bruno Lamas, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, inovação e Educação Profissional do ES com tema “O conhecimento ao alcance de todos”

11h10 – Palestra Gilberto Sudré, colunista de tecnologia TV Gazeta/Radio CBN, com tema Desafio das Startups com IA

12h – Intervalo com show de Bob Rastaclone

13h – Aula Show de Gastronomia com CEET Vasco Coutinho

13h40 – Apresentação do Ecossistema de Inovação Colatina

14h – Palestra com Dr. Everlan/Ufes

14h40 – Apresentação ES + Inteligente

15h – Palestra Cintia Paese Giacomello, Porto Alegre – RS

15h40 – Apresentação do Hub de Inovação Distrito 28 com Lucas Poubel Timm do Carmo, Ifes Cachoeiro de Itapemirim

16h – Palestra Jackson Galvani, colunista de Inovação Jornal Folha Vitória

16h40 – Apresentação do Hub de Inovação Findeslab

17h – Palestra com Evandro Milet, colunista de Inovação do Jornal ES360

17h40 – Apresentação da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios e MIT – Massachusetts Institute of Technology (ABMEN-ES)

18h – Palestra ArcelorMittal Tubarão

19h – Encerramento

30/7 – quarta-feira

09h – Abertura da feira com show de Fred Macucos

10h – Abertura oficial com autoridades

10h30 – Aula Show de Gastronomia com CEET Vasco Coutinho

11h – Palestra Pablo Lira, presidente do Instituto Jones dos Santos Neves

12h – Intervalo com show de Bella Mattar, a nova voz da música litorânea brasileira

13h – Palestra com Daniel Cruz Cavalieri, professor do Ifes

13h40 – Desafio de Startups com premiação

14h – Palestra com Silvio Meira, Porto Digital, Recife – PE

14h40 – Apresentação do Ecossistema de Inovação Ifes Alegre

15h – Palestra com Fabiano de Paula, CEET Vasco Coutinho com tema: IA não é futuro, é presente.

15h40 – Apresentação Ecossistema de Inovação Aracruz

16h – Palestra com Chico Rapicham, Ifes Serra

16h40 – Apresentação do Ecossistema Inovação Serra

17h – Palestra com Gabriel Torobay, diretor de Inovação da TecVitória

17h40 – Palestra com Nara Caliman, gerente de Inovação da Seger, com o tema “A Inovação na máquina pública” – Projeto StartupES

18h – Show Forró Raiz, com participação de Tato Falamansa

19h – Encerramento